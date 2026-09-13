Homem aproveita distração e furta bolsa de cliente em supermercado de Vilhena

Um furto foi registrado pela Polícia Militar após um homem se aproveitar da distração de uma cliente para subtrair sua bolsa no interior de um supermercado no perímetro urbano de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima esteve no local e relatou que havia deixado uma bolsa de cor marrom sobre o balcão do estabelecimento.

Dentro do objeto estavam seus documentos pessoais e diversos cartões de crédito e débito de instituições bancárias.

Segundo o relato da vítima, o suspeito entrou no estabelecimento utilizando capacete e trajando bermuda e camiseta de cor cinza.

De forma dissimulada, ele se aproximou do balcão e colocou alguns pertences próprios junto à bolsa da cliente.

Em seguida, ao sair do local, apoderou-se da bolsa da vítima juntamente com seus objetos e fugiu sem levantar suspeitas imediatas.

A equipe policial atendeu a ocorrência, colheu as informações e as características físicas do suspeito para o registro do boletim de ocorrência.

A vítima foi devidamente orientada a proceder ao bloqueio imediato de todos os cartões bancários junto às instituições financeiras, além de adotar as medidas para o resguardo de seus documentos pessoais.

As imagens do circuito interno de segurança deverão auxiliar as autoridades no trabalho de identificação e localização do autor do furto.