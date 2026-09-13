Homem é contratado para serviço de limpeza e tem R$ 5 mil roubados em casa abandonada em Cerejeiras

Um prestador de serviços de limpeza de terrenos foi vítima de um assalto e teve cerca de R$ 5 mil em espécie roubados, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que foi contratada por um homem de porte físico forte para realizar a remoção de folhas no quintal de uma residência abandonada, localizada na Rua Rio Grande do Sul. O serviço ficou combinado para ter início por volta das 17h.

No entanto, ao chegar ao endereço indicado, a vítima foi surpreendida pelo contratante, que exigiu a sua carteira sob a alegação de que sabia que o trabalhador carregava uma grande quantia em dinheiro.

Mediante o uso de força física, o assaltante tomou os pertences do homem, ignorando inclusive os apelos para que deixasse ao menos os documentos pessoais.

Após tomar a carteira, contendo os documentos e aproximadamente R$ 5.000,00 em dinheiro, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta preta equipada com um baú de entregas.

A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento pela região com base nas características repassadas pela vítima, porém o suspeito ainda não foi localizado.

O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil.