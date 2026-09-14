Trabalhador morre após sofrer acidente durante poda de árvore em Cerejeiras

Um trabalhador morreu nesta segunda-feira (14), após sofrer um acidente enquanto realizava a poda de uma árvore na rua Colômbia, no município de Cerejeiras.

Ele trabalhava como podador de árvores e também prestava serviços gerais.

A vítima foi identificada como Gilson Bueno Ribeiro, de 58 anos.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ele estava cortando uma árvore quando sofreu o acidente. Pessoas que estavam no local o encontraram caído e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar.

A equipe realizou o atendimento e encaminhou Gilson ao hospital. Durante o trajeto, os bombeiros verificaram os sinais vitais, mas não foram constatados sinais de vida. Ele já chegou à unidade hospitalar em óbito.

Conforme o registro do atendimento, a vítima apresentava ferimentos profundos na região da cabeça, próximos ao supercílio esquerdo e na parte posterior do crânio. A Polícia Militar também esteve no local para preservar a cena do acidente.

O caso foi registrado como acidente de trabalho, já que Gilson estava realizando a atividade profissional no momento da ocorrência.

O corpo foi removido pela Funerária “Bom Jesus” e será encaminhado para necropsia nesta terça-feira (15). O local e o horário do velório ainda estão sendo definidos pela família.