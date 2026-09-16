Facebook Instagram
quarta-feira, 16 de setembro de 2026.

Agricultor descobre trator anunciado por metade do preço em redes sociais e evita golpe em Cabixi

Estelionatários clonaram fotos do maquinário agrícola de R$ 70 mil e republicaram a oferta por R$ 35 mil para enganar compradores
Foto: Ilustrativa

Um agricultor procurou a Polícia Militar em Cabixi após constatar que fotos do seu trator, colocadas à venda na internet, foram clonadas por golpistas e republicadas por metade do preço em uma rede social.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia feito uma postagem original ofertando o maquinário agrícola, acompanhado de uma carretinha, um furador de cerca e uma grade, pelo valor de R$ 70 mil, negociando a venda por até R$ 68 mil.

Pouco tempo depois, um amigo do agricultor visualizou as mesmas imagens sendo veiculadas em outro perfil pelo valor de R$ 35 mil.

Ao perceber a tentativa de fraude utilizando seus bens e fotos, o proprietário tentou contato pelo número indicado no anúncio falso e, em seguida, removeu imediatamente a sua publicação original das redes sociais para impedir que terceiros caíssem na armadilha e sofressem prejuízos financeiros.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou o morador a guardar todos os prints das conversas, dados do perfil falso e números de telefone para encaminhamento às autoridades civis, que investigarão a autoria do crime de estelionato.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!