Homem condenado a 131 anos de prisão por cinco crimes envolvendo bebê de oito meses em RO

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) obteve, nessa terça-feira (15/9), a condenação integral do acusado de cinco crimes julgados pelo Tribunal do Júri em São Francisco do Guaporé.

A pena foi fixada em 131 anos de prisão pelos crimes de três homicídios consumados, um homicídio tentado e um estupro de vulnerável.

O caso ocorreu em 2026, quando três pessoas foram encontradas mortas dentro de uma residência no município. Entre as vítimas estavam uma mulher de 45 anos, uma menina de 11 anos e um bebê de oito meses. Uma criança de dois anos também foi localizada gravemente ferida e precisou receber atendimento hospitalar.

JULGAMENTO

Durante a sessão, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade do acusado pelos cinco crimes submetidos a julgamento. Em relação aos homicídios, os jurados também reconheceram circunstâncias qualificadoras relacionadas ao meio cruel, ao recurso que dificultou a defesa das vítimas e à idade inferior a 14 anos, conforme a situação de cada vítima.

No caso da criança de dois anos, os jurados reconheceram a tentativa de homicídio e as qualificadoras apresentadas na acusação. A condenação também incluiu o crime de estupro de vulnerável.

DENUNCIE

Todas as mulheres e meninas têm direito à vida, à segurança, à dignidade, à liberdade. O MPRO segue comprometido em atuar na prevenção e para garantir que crimes como esse não fiquem impunes, reforçando o combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres.

Em situações de emergência, é fundamental buscar ajuda imediatamente. Ligue para o 190 para pedir socorro. Para denunciar casos de violência, a Ouvidoria do MPRO está à disposição pelo número 127 ou ainda pelo formulário online.