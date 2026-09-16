VÍDEOS: fogo começa dentro de casa e deixa morador hospitalizado em Vilhena; bombeiros são acionados

Um incêndio registrado na início tarde desta quarta-feira, 16, em uma casa na Rua 10106, no bairro Maria Moura, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e uma ambulância em Vilhena.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Extra de Rondônia, uma família estava dentro do imóvel no momento em que o incêndio começou, incluindo crianças. Apesar do susto, não houve registro de pessoas atingidas pelas chamas.

Um homem que estava na residência precisou ser encaminhado ao hospital após inalar fumaça.

Aparentemente, ele teria inalado a fumaça enquanto ajudava os bombeiros na retirada de móveis e outros objetos do imóvel. O homem não sofreu queimaduras.

A suspeita inicial é de que o incêndio possa ter começado a partir de um celular que estava carregando. No entanto, a causa exata ainda deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas e conseguiram controlar a situação. A Polícia Militar também esteve no local, enquanto uma equipe de saúde prestou atendimento.

Apesar dos danos provocados pelo fogo e dos momentos de tensão vividos pela família, não houve registro de feridos por queimaduras.