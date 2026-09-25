Presidente da Câmara de Vereadores hipoteca apoio a Natan Donadon e justifica: “é o único com chances no Cone Sul”

O vereador Armindo Leite Ribeiro (União Brasil), presidente da Câmara de Vereadores de Pimenteiras do Oeste, é mais uma das lideranças políticas, comunitárias e empresariais que manifestaram publicamente apoio à candidatura de Natan Donadon a deputado federal.

Nesta semana, Armindo fez questão de gravar um vídeo para justificar o apoio ao nome de Natan, que exerceu mandato de deputado federal entre 2005 e 2013.

Segundo o vereador, Natan foi responsável pela destinação de diversos investimentos para o município durante sua atuação na Câmara Federal e, em sua avaliação, foi o parlamentar que mais valorizou os municípios do Cone Sul de Rondônia.

Armindo também destacou a importância de a região voltar a eleger um representante para a Câmara dos Deputados. Ele afirmou que Natan é o candidato da região com condições reais de conquistar uma vaga. “Natan, o Cone Sul precisa de você. Estamos aqui trazendo meu apoio ao seu nome devido à importância de o Cone Sul eleger um deputado federal. A região perdeu muito e só recebeu migalhas de deputados de outras regiões. Natan conhece a nossa região e é o único com chances reais de eleição e pode contar com meu apoio”, declarou.

Entre vários recursos, Armindo também relembrou um dos investimentos atribuídos à atuação de Natan: o recurso destinado para a construção da sede da Câmara de Vereadores de Pimenteiras do Oeste. “Todos nós agradecemos ao Natan por essa importante benfeitoria, que contribui para melhorar as condições de trabalho e o desenvolvimento das atividades dos servidores que integram o Poder Legislativo”, destacou.

Além de Armindo, a prefeita Valéria Garcia também declarou apoio à candidatura de Natan Donadon no município (leia mais AQUI).