Ação da PM desmantela ponto de venda de drogas no bairro Novo Tempo e resulta em quatro presos em Vilhena

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas e no desmantelamento de um ponto de comercialização de drogas no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação teve início durante um patrulhamento no bairro Cristo Rei, quando os policiais abordaram um homem em atitude suspeita.

Após tentar fugir, ele foi contido e encontrado com porções de crack, maconha, dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito admitiu que comercializava os entorpecentes e revelou ter adquirido as substâncias no endereço no bairro Novo Tempo, indicando o local exato onde funcionava o ponto de venda.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o proprietário do imóvel acompanhado de uma mulher. Durante a abordagem, o homem tentou esconder uma porção de crack na boca para evitar a apreensão, sendo contido pelos agentes.

A mulher que estava no local colaborou apontando onde estavam escondidas mais porções de entorpecentes e uma balança digital, enterradas sob entulhos no quintal.

No decorrer da fiscalização no imóvel, os policiais apreenderam ainda cinco aparelhos celulares, uma serra elétrica e duas bicicletas elétricas com sinais de adulteração, itens suspeitos de terem sido entregues por usuários como pagamento por drogas.

Durante o registro da ocorrência no local, um quarto homem chegou de bicicleta transportando um botijão de gás. Ele confessou ser usuário e admitiu que tentava trocar o objeto por entorpecentes.

Na checagem dos dados, a Polícia Militar constatou que o aparelho celular apreendido com o primeiro abordado era produto de furto registrado recentemente.

Os quatro envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as drogas e todo o material apreendido, para as providências legais.

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