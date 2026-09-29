Homem é preso dormindo na calçada com faca e bicicleta furtada em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser encontrado deitado em uma calçada na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, acompanhado de uma faca e de uma bicicleta de origem ilícita.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada por pessoas que passavam pela via e estranharam a atitude do indivíduo.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a situação, recolheram a faca que estava ao lado do suspeito e realizaram a abordagem.

Questionado sobre a bicicleta verde da marca Lotus que estava em sua posse, o homem alegou ter recebido o veículo de um desconhecido no dia anterior, sem fornecer detalhes que comprovassem a versão.

Diante da suspeita e do histórico do abordado, os policiais consultaram o sistema e encontraram um registro de furto de veículo com características semelhantes. Apesar de uma pequena divergência na numeração de série da nota fiscal, a equipe foi até a residência da vítima do furto para averiguar a situação.

No local, o proprietário reconheceu imediatamente a bicicleta como sendo de sua propriedade, apontando detalhes específicos, como o guidão cortado nas duas pontas, o suporte de garrafa quebrado e um arame amarado ao pé de apoio. Todas as modificações foram confirmadas pelos policiais na bicicleta apreendida.

Diante do reconhecimento e do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a faca e o veículo recuperado, para a tomada das providências legais.