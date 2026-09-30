Dhonatan Pagani faz balanço de campanha, anuncia carreata e revela decepção com falta de apoio do prefeito em Vilhena

O candidato a deputado federal, Dhonatan Pagani, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira (30), a quatro dias da eleição, e fez um balanço da campanha realizada ao longo dos últimos meses.

Segundo ele, a candidatura percorreu municípios de diferentes regiões do estado e também ampliou a presença nas redes sociais.

Pagani, filiado ao Podemos, afirmou que a campanha esteve presente em quase todos os municípios de Rondônia e, onde não foi possível chegar presencialmente, a equipe utilizou as plataformas digitais para apresentar as propostas.

Segundo o candidato, os conteúdos publicados nas redes sociais alcançaram mais de 800 mil pessoas, enquanto mais de 200 mil usuários interagiram com as publicações, entre curtidas, comentários e compartilhamentos. “É um saldo muito positivo da campanha. A gente andou, percorreu quase todos os municípios do estado. Onde a gente não conseguiu chegar fisicamente, a internet chegou”, afirmou.

DEMANDAS DO CONE SUL

Durante a entrevista, Pagani destacou demandas que, segundo ele, foram apresentadas pela população durante as visitas aos municípios do Cone Sul.

Em Vilhena, citou a necessidade de uma nova UPA, a ampliação da oferta de creches em tempo integral e melhorias na BR-364. Em Colorado do Oeste, defendeu investimentos na estrutura hospitalar, incluindo a ampliação do hospital e a implantação de um centro cirúrgico.

Para Cerejeiras, apontou a necessidade de melhorias no hospital, considerando que a unidade também atende moradores de municípios vizinhos. Já em Cabixi, destacou as condições das estradas e pontes e a necessidade de melhorar a logística para os produtores rurais.

Segundo Pagani, as estradas vicinais estão entre os principais problemas relatados pelos agricultores familiares do Cone Sul. “As pessoas têm nos cobrado recursos de Brasília, porque a gente está sem deputado federal há mais de 15 anos. Então, as pessoas têm nos cobrado recursos, e o nosso trabalho vai ser colocar o Cone Sul de Rondônia na rota dos investimentos de Brasília”, declarou.

O candidato também afirmou que pretende direcionar sua atuação ao interior do estado e incluir a região da Zona da Mata entre as áreas prioritárias do mandato, caso seja eleito.

APOIOS POLÍTICOS

Pagani também falou sobre os apoios recebidos durante a campanha e citou nomes como Marcos Rogério, Fernando Máximo e Nikolas Ferreira.

Ao comentar a decisão do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, de apoiar um candidato a deputado federal de Porto Velho, Pagani disse respeitar a escolha, mas admitiu ter ficado decepcionado. “Eu apoiei o Flori para prefeito, apoiei o Flori para deputado federal. Eu sempre defendi o que eu acredito”, afirmou.

O candidato disse ainda que sua candidatura nasceu de um projeto voltado à representação política do Cone Sul e que pretende manter esse posicionamento independentemente das escolhas de outros grupos políticos. “Eu decidi fazer um projeto de Cone Sul porque eu acredito no projeto do Cone Sul”, declarou.

CAMPANHA NA RETA FINAL

Na reta final da campanha, Pagani afirmou que pretende intensificar as atividades e voltou a defender sua candidatura como uma alternativa de representação da região em Brasília.

Durante a entrevista, ele também falou sobre seu posicionamento político e declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu sou de direita, voto no Bolsonaro. Se alguém disser para mim que o Lula tem chance de ganhar e o Bolsonaro tem chance de perder, eu não vou deixar de apoiar o Bolsonaro”, afirmou.

Ao final da entrevista, Pagani deixou uma mensagem aos eleitores e destacou sua formação em Direito e sua experiência empresarial como parte da apresentação de sua candidatura.

O candidato também anunciou uma carreata para o sábado (3), em Vilhena, com concentração prevista para as 17h, na Praça do Ginásio. A atividade deverá percorrer diferentes pontos do município.