Com foco no Cone Sul, Ederson Deiró agradece apoio e apresenta principais prioridades para Rondônia

O candidato a deputado federal Ederson Deiró (Republicanos) esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e fez um balanço da campanha eleitoral.

Ele destacou as principais demandas que pretende defender caso seja eleito, especialmente nas áreas de saúde, educação, esporte e infraestrutura.

Ederson afirmou ter percorrido grande parte dos municípios de Rondônia durante a campanha e disse ter recebido manifestações de apoio durante as visitas.

Segundo o candidato, o contato direto com os moradores permitiu conhecer de perto as principais necessidades da população. Entre as demandas mais citadas pelos eleitores, ele destacou a saúde. “A saúde do Estado de Rondônia está realmente debilitada, precisa de um investimento pesado. Não só investimento, mas fiscalização na aplicação desses recursos que chegam para a saúde, para que possa realmente atender as pessoas com qualidade e humanidade”, afirmou.

ESPORTE E EDUCAÇÃO

Professor universitário, Ederson também destacou a educação e o esporte entre suas prioridades. Para ele, o fortalecimento de associações e escolinhas esportivas pode ampliar oportunidades para crianças e adolescentes.

O candidato defendeu a destinação de recursos para modalidades como futebol, karatê e judô, especialmente para projetos que atendem jovens em situação de vulnerabilidade.

Ao falar sobre Vilhena, citou os resultados obtidos por atletas da Academia “Pequeno Dragão” em competições internacionais como exemplo da importância do incentivo ao esporte. “Precisamos incentivar essas associações, incentivar essas escolinhas, trazer recursos para que elas possam beneficiar muito mais jovens carentes”, declarou.

PROPOSTAS PARA VILHENA

Na área de infraestrutura, Ederson citou a pavimentação de ruas e defendeu o aproveitamento da estrutura da usina de asfalto existente em Vilhena para ampliar os investimentos no município.

Ele também apontou a necessidade de melhorias nos pontos de travessia da BR-364, com a implantação de passarelas para pedestres e ciclistas, incluindo estruturas adequadas para pessoas com mobilidade reduzida.

O candidato também defendeu a construção de viadutos ou outras soluções para melhorar o trânsito e a segurança nos cruzamentos da rodovia com a área urbana. “Precisamos dessas passarelas porque a nossa cidade é dividida ao meio pela BR. Já tivemos vários acidentes fatais. Precisamos de uma estrutura que atenda a todos”, afirmou.

BR-364 E CONE SUL

Durante a entrevista, Ederson também falou sobre as condições da BR-364 no Cone Sul. Segundo ele, a rodovia necessita de recuperação do pavimento e melhorias na infraestrutura, incluindo a implantação de terceira faixa em determinados trechos.

O candidato afirmou que conhece a realidade da rodovia por utilizá-la com frequência e citou períodos em que trabalhou em Colorado do Oeste. “É uma estrada que já está há muito tempo precisando de recuperação, precisando de terceira faixa pelo menos, porque tem vários acidentes acontecendo ali”, disse.

Ao final da entrevista, Ederson agradeceu a receptividade recebida durante a campanha e afirmou que as visitas aos municípios permitiram conhecer mais de perto a realidade dos moradores. “Deixo uma mensagem de gratidão pela recepção, por ter podido entrar na casa das pessoas, tomado um café, recebido palavras de esperança e conhecido ainda mais a realidade do nosso povo”, afirmou.