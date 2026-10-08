Adolescente é apreendida após furto de doces em supermercado no Jardim Eldorado em Vilhena

Uma adolescente de 13 anos foi detida por funcionários e entregue à Polícia Militar após praticar furto em um supermercado localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe do estabelecimento percebeu o momento em que a jovem pegou diversos produtos alimentícios nas prateleiras próximas aos caixas, incluindo cinco embalagens de confeitos, chicletes, chocolate e wafer e os escondeu nos bolsos da calça e do moletom.

Na sequência, a garota passou pelo caixa e efetuou em dinheiro o pagamento regular de outros itens da compra. Ao sair do comércio e se dirigir ao bicicletário, ela foi abordada pelos fiscais do local, que solicitaram a devolução das mercadorias não pagas.

Interrogada sobre a motivação de ter escondido os doces, uma vez que possuía quantia em dinheiro suficiente para quitá-los, a menor declarou não saber explicar o motivo do ato.

A garota relatou aos policiais que mora com o pai e que a mãe se encontrava em outro município acompanhando uma familiar doente.

Por se tratar de ato infracional praticado por menor de idade, a jovem foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e acompanhamento das autoridades de proteção à infância e juventude.