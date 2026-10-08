Articulação nos bastidores consolida secretário como peça importante do grupo de prefeito em Vilhena

Discreto e pouco presente na mídia, o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, teve atuação nos bastidores de campanhas que terminaram com a eleição de candidatos apoiados pelo grupo político comandado pelo prefeito Flori Cordeiro (Podemos).

O resultado das urnas no último domingo, 4 de outubro, trouxe maior atenção para o trabalho de articulação política desenvolvido por Wagner durante o período eleitoral.

Além de coordenar a campanha de Laércio Torres, eleito deputado estadual com 14.043 votos, dos quais 12.291 foram obtidos em Vilhena, Wagner participou da coordenação das campanhas de Fernando Máximo ao Senado, Jaime Gazola à Câmara dos Deputados e Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. Os quatro candidatos obtiveram votações expressivas no município e terminaram eleitos.

No caso de Jaime Gazola, Wagner assumiu a coordenação apenas 15 dias antes da votação. A mudança ocorreu depois que Ezequiel Neiva, que inicialmente recebia o apoio do grupo, desistiu da disputa eleitoral.

Para se dedicar às atividades de campanha, Wagner se afastou temporariamente do comando da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Segundo ele, a decisão teve como objetivo conciliar a participação no processo eleitoral com a continuidade dos serviços da pasta.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Wagner agradeceu as manifestações de apoio e explicou os motivos que o levaram a se afastar temporariamente da pasta. “Optei pelo afastamento porque a coordenação de uma campanha exige dedicação e disponibilidade. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde não pode ficar em segundo plano. É uma área que funciona todos os dias e precisa de acompanhamento permanente. Por isso, entendi que o mais adequado seria me afastar temporariamente para cumprir as duas responsabilidades sem comprometer o funcionamento da Semus”, explicou.

Sobre o resultado eleitoral, Wagner destacou que a estratégia adotada pelo grupo liderado pelo prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Pode), teve como foco a defesa de uma representação estadual com atenção às demandas de Vilhena. “Fizemos a nossa parte acreditando que a eleição de um deputado estadual ligado a Vilhena pode contribuir para ampliar a busca por investimentos para o município. A expectativa é que esses recursos possam ajudar a fortalecer os serviços públicos e atender demandas importantes da população, especialmente na área da Saúde”, destacou.