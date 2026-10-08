Em primeira entrevista após eleição, Laércio Torres fala ao EXTRA sobre mandato, grupo político e recuperação

O vilhenense Laércio Torres, eleito deputado estadual pelo Avante, concedeu nesta quinta-feira (8) sua primeira entrevista a um veículo de comunicação depois de ser eleito para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

A conversa foi realizada pela reportagem do Extra de Rondônia, que esteve na residência do futuro parlamentar, em Vilhena.

Eleito com 14.043 votos em Rondônia, Laércio falou sobre o significado da vitória, os planos para o próximo mandato, a relação política com o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, e com o governador eleito Marcos Rogério, além de comentar o período de recuperação após o grave acidente sofrido durante a campanha. A votação oficial foi confirmada pela totalização das eleições.

Para Laércio, o resultado representa a consolidação de um grupo político que, segundo ele, vem sendo construído há aproximadamente quatro anos. Ele também destacou o desempenho obtido em Vilhena e afirmou que a eleição aumenta a responsabilidade com o município e com os demais municípios do Cone Sul. “Significa a consolidação de um grupo que vinha há muito tempo, há quatro anos já, todo dia construindo tijolinho a tijolinho. Agora esse grupo ter eleito um deputado estadual com a maior votação de Vilhena significa a consolidação, a ratificação desse grupo”, afirmou.

O deputado eleito disse ainda que pretende utilizar o mandato para ampliar a representação política da região e buscar ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, esporte e cultura.

RELAÇÃO COM FLORI

Durante a entrevista, Laércio destacou a importância que atribui ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, para o futuro mandato. “O prefeito Flori, para nós aqui, representa a maior liderança política do Cone Sul”, afirmou.

Segundo Laércio, o prefeito terá papel importante na definição das principais demandas do município e na aplicação de recursos que possam ser destinados a Vilhena por meio de emendas e outras formas de articulação parlamentar.

Ele afirmou que pretende trabalhar em conjunto com a administração municipal para estabelecer prioridades e transformar os recursos destinados ao município em obras e ações.

PROXIMIDADE COM MARCOS ROGÉRIO

Laércio também falou sobre sua relação com o governador eleito Marcos Rogério. Segundo ele, os dois grupos mantiveram proximidade durante a campanha, apesar de estarem formalmente em coligações diferentes. “O Marcos Rogério é o melhor relacionamento possível. Nós fizemos, apesar de estar em outra coligação, nós trabalhamos, fizemos a campanha aqui junto com o Marcos Rogério”, declarou.

Para o deputado eleito, a proximidade poderá contribuir para fortalecer a representação de Vilhena e do Cone Sul junto ao Governo de Rondônia.

ACIDENTE E RECUPERAÇÃO

Um dos momentos mais delicados da entrevista foi quando Laércio relatou detalhes do acidente sofrido durante a campanha. Segundo ele, o acidente ocorreu quando retornava de Porto Velho e, nas proximidades de Cacoal, um caminhão teria surgido de frente para a caminhonete em uma curva.

O motorista conseguiu evitar uma colisão ainda mais grave, mas Laércio sofreu fraturas em três vértebras e precisou passar por cirurgia, com colocação de pinos e placas de titânio para estabilizar a coluna.

Ele também relatou que foi incluído em um protocolo experimental envolvendo polilaminina, após ser atendido no Hospital Regional de Cacoal.

“DE LÁ PARA CÁ, SÓ RECUPERAÇÃO”

Ainda em recuperação, Laércio afirmou que permanece grande parte do tempo na cama e utiliza cadeira de rodas por períodos curtos. Segundo ele, a cirurgia está cicatrizada e o principal desafio agora é recuperar os movimentos da cintura para baixo. “Estou muito confiante. A expectativa é muito boa. Os médicos me passaram uma expectativa muito boa, mas os próximos meses vão ser de muito trabalho para a gente tentar recuperar os movimentos da cintura para baixo”, afirmou.

SURPRESA COM VOTAÇÃO NO AVANTE

Laércio também comentou o fato de ter terminado a eleição como o candidato mais votado do Avante.

Ele afirmou que o resultado superou as expectativas que tinha antes da votação. “Foi uma surpresa muito grande ser o mais votado do partido. Nós tínhamos uma expectativa primeiro que o partido ia fazer três cadeiras e, em todo momento, tínhamos a humildade de falar para nós mesmos que íamos lutar pela segunda ou pela terceira vaga. Pela primeira nunca passou pela nossa cabeça”, disse.

O Avante conquistou duas cadeiras na Assembleia Legislativa para a próxima legislatura, que começa em 2027. Laércio afirmou que pretende trabalhar em diálogo com o Governo de Rondônia e com outras instituições para buscar investimentos para o estado, especialmente para o Cone Sul e Porto Velho.

RETORNO À SECRETARIA DE OBRAS

Antes de assumir o mandato estadual, Laércio reassumiu nesta semana a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena, função que havia deixado para disputar as eleições. O retorno foi oficializado pelo prefeito Flori Cordeiro.

Segundo Laércio, a decisão está relacionada à existência de projetos iniciados anteriormente e que ainda estão em andamento. Ele pretende acompanhar a execução dessas iniciativas e, ao mesmo tempo, deixar novos projetos encaminhados antes de assumir definitivamente a cadeira na Assembleia. “Eu sempre quis estar muito próximo dos projetos que a gente está executando”, explicou.

“MUITO TRABALHO, MUITA POLÍTICA E MUITO DIÁLOGO”

Ao final da primeira entrevista concedida depois da eleição, Laércio afirmou que pretende dedicar os próximos quatro anos ao trabalho e à busca por investimentos para Rondônia. “Quanto maior é a representação política de uma região, mais desenvolvida ela é, melhores são as condições de saúde, de educação, de infraestrutura”, afirmou.

O deputado eleito também destacou que sua eleição representa a primeira disputa eleitoral de seu grupo familiar e político com conquista de um cargo eletivo. “Pode esperar muito trabalho, pode esperar muita política e pode esperar muito diálogo”, concluiu Laércio Torres.