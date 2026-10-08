Homem é detido após ser flagrado furtando barras de chocolate em supermercado em Vilhena

Um homem foi detido após tentar furtar barras de chocolate em um supermercado localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Bodanese, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada pela gerência do estabelecimento comercial.

A equipe de segurança da loja flagrou o momento em que o indivíduo pegou os produtos das prateleiras e os escondeu por baixo de suas vestes.

O suspeito foi abordado no estacionamento do comércio, onde os seguranças encontraram duas barras de chocolate em sua posse. Durante a revista efetuada pela guarnição policial, outras duas barras foram localizadas, totalizando quatro unidades recuperadas.

De acordo com o responsável pelo estabelecimento, esta não teria sido a primeira vez que o abordado praticou furtos no local.

A gerência apresentou aos policiais um histórico com datas anteriores e registros das câmeras de monitoramento que documentam ações semelhantes praticadas pelo mesmo indivíduo.

Diante dos fatos, os produtos foram apreendidos e o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.