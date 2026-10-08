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quinta-feira, 08 de outubro de 2026.

Veículo furtado pertencente à prefeitura de Cacoal é recuperado em área de mata no Distrito do Guaporé

Automóvel da administração pública estava abandonado sem combustível e foi entregue no agrupamento da PM para restituição
O automóvel encontrava-se sem combustível e permaneceu no local sob custódia policial

Um veículo pertencente à frota da Prefeitura de Cacoal, que havia sido alvo de furto, foi localizado e recuperado em uma área de vegetação nas proximidades do Distrito do Guaporé.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a localização do automóvel ocorreu após averiguações policiais que identificaram o paradeiro do bem escondido em meio à mata, com base no mapeamento do local.

Após a recuperação, o veículo foi encaminhado ao grupamento da Polícia Militar no Distrito do Guaporé para o registro formal da ocorrência e adoção dos procedimentos cabíveis.

O automóvel encontrava-se sem combustível e permaneceu no local sob custódia policial aguardando a remoção por meio de guincho, que será providenciada pela Prefeitura de Cacoal para a devolução do bem ao patrimônio público.

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