VÍDEO: raio atinge rodovia, danifica asfalto e assusta caminhoneiro durante tempestade em Vilhena

Um forte raio atingiu a pista da BR-364 e provocou danos na camada de asfalto próximo à Vilhena, durante uma tempestade registrada nesta quinta-feira (8).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a descarga atmosférica de grande intensidade ocorreu no momento em que veículos trafegavam pela rodovia federal.

Um caminhoneiro que passava pelo local gravou em vídeo o buraco provocado pelo impacto do raio no pavimento.

Segundo relatos enviados à redação, a descarga elétrica também teria atingido a estrutura de um caminhão que estava em movimento. Após o susto, o motorista encostou o veículo pesado no acostamento para checar os sistemas elétricos e verificar a extensão de possíveis avarias.

Apesar da violência da descarga e da força do impacto no solo, não houve registro de feridos.

O episódio chamou a atenção dos motoristas que transitavam pela rodovia e acende um alerta sobre as precauções ao dirigir durante tempestades com incidência de raios na região.

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