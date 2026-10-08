Vilhena Show de Prêmios terá mais de R$ 300 mil em prêmios e incentiva compras no comércio local

A Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) anunciou a realização do Vilhena Show de Prêmios, campanha que promete movimentar o comércio local com uma das maiores premiações já promovidas na cidade.

Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 300 mil em prêmios, entre veículos, eletrônicos e outros produtos. A campanha prevê o sorteio de dois carros zero-quilômetro, quatro PlayStations, cinco motocicletas 125 ES e dez televisores LED de 50 polegadas.

Para participar, os consumidores devem realizar suas compras nas lojas participantes da campanha em Vilhena. A cada compra, conforme as regras estabelecidas pelos estabelecimentos participantes, o cliente poderá receber cupons para concorrer aos prêmios.

A iniciativa tem como objetivo estimular os consumidores a prestigiarem o comércio de Vilhena, fortalecendo as empresas locais e contribuindo para a movimentação da economia do município.

Com a proposta de oferecer uma premiação expressiva aos consumidores, o Vilhena Show de Prêmios destaca a importância da parceria entre empresários e população para o fortalecimento do comércio local.

A campanha é realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), que neste ano reforça sua atuação em defesa e fortalecimento do setor empresarial do município.

Com o slogan “ACIV – Associação que fortalece Vilhena”, a entidade destaca a campanha como uma oportunidade de valorizar o comércio local e, ao mesmo tempo, oferecer aos consumidores a possibilidade de concorrer a prêmios de grande valor.

Mais informações sobre as empresas participantes, período da campanha, critérios para recebimento dos cupons e datas dos sorteios devem ser divulgadas pela organização.