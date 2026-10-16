Colisão frontal entre duas motocicletas deixa condutores feridos no bairro Bela Vista em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou dois condutores feridos na Avenida Mamede Abraão Júnior, no acesso à Avenida Álvaro José Gonçalves, localizado no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os dois veículos trafegavam em sentidos opostos pela Avenida Mamede Abraão Júnior.

Uma motocicleta Honda CG 125 Fan seguia sentido Cuiabá, enquanto uma Honda CG 160 Start transitava sentido Porto Velho.

A colisão frontal ocorreu no momento em que o condutor da Honda CG 160 Start realizou uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Álvaro José Gonçalves e cruzou a pista oposta, colidindo contra a outra motocicleta.

Com a força do impacto, ambos os motociclistas caíram na via e sofreram diversas escoriações pelo corpo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou os feridos ao Hospital Regional para avaliação médica.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) e a Perícia Técnica compareceram ao local para realizar os levantamentos de praxe e analisar as circunstâncias da colisão.

Durante a checagem documental, verificou-se que ambos os condutores eram habilitados, porém a Honda CG 125 Fan apresentava licenciamento em atraso, sendo lavrada a autuação administrativa cabível.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram liberados no local aos respectivos responsáveis, e a ocorrência foi registrada para os procedimentos de praxe.