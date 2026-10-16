Identificado homem encontrado morto em área agrícola de Vilhena

Foi identificado o homem cujo corpo foi localizado em avançado estado de decomposição na tarde de quinta-feira, 15 de outubro, em uma área agrícola situada atrás do Hospital Cooperar, em Vilhena.

Trata-se de Ademir Vieira, de 51 anos, natural do município de Carapicuíba, no estado de São Paulo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os exames periciais realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Perícia Técnica (Politec) apontaram que a vítima apresentava perfuração no tórax, confirmando a hipótese de possível homicídio.

Ainda segundo as informações apuradas, Ademir era usuário de entorpecentes e acumulava diversas passagens pela polícia. Não foram localizados registros de familiares ou parentes da vítima residindo em Vilhena.

O cadáver havia sido encontrado após denúncia anônima em uma área de plantio erma e desabitada, onde policiais militares também localizaram peças de vestuário a cerca de 50 metros do local do achado.

Diante da ausência de familiares para a realização dos procedimentos de praxe, o corpo de Ademir Vieira foi sepultado nesta sexta-feira, 16 de outubro, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

A Delegacia de Homicídios de Vilhena já instaurou inquérito policial e investiga a autoria e a motivação do possível crime.