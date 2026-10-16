Ladrões desmontam transformador e furtam fiação de cobre em Cerejeiras

Um furto praticado contra o patrimônio público mobilizou a Polícia Militar, em Cerejeiras.

O crime ocorreu no espaço do transbordo municipal, de onde criminosos levaram peças de cobre e alumínio de um equipamento elétrico.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a situação foi percebida por um funcionário do local no momento em que chegava para iniciar o expediente de trabalho.

Ao se aproximar do ponto de apoio, o trabalhador encontrou o transformador da rede elétrica caído ao solo, totalmente violado e sem os componentes internos de cobre.

A secretaria responsável pela administração do local foi comunicada e acionou a Polícia Militar para o registro do boletim de ocorrência.

No local, constatou-se que, embora estivesse conectado à rede de alta tensão, o transformador não estava energizado no momento da ação, o que facilitou a investida dos suspeitos.

Os criminosos agiram com tempo e ferramentas adequadas para desconectar e desmontar as travas e suportes que prendiam a estrutura ao poste até que o transformador caísse no chão. Em seguida, a carcaça foi aberta para a extração do cobre e do alumínio.

Representantes do setor ressaltaram que a área possui acesso facilitado e frequente movimentação de moradores que descartam entulho e resíduos, além de não contar com vigilância permanente.

A Polícia Militar colheu as informações e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para investigação.