Morador do distrito de Boa Esperança é vítima de golpe e tem prejuízo de R$ 3,8 mil no cartão

Um morador do distrito de Boa Esperança, pertencente ao município de Chupinguaia, procurou o quartel da Polícia Militar para denunciar ter sido vítima de estelionato praticado por meio de fraude eletrônica.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima teve os dados do seu cartão de crédito utilizados sem autorização em transações efetuadas pela internet.

Ao conferir os extratos bancários, o titular identificou quatro compras efetuadas e uma tentativa não concluída no cartão vinculado à sua cooperativa de crédito.

Entre as transações não reconhecidas está uma compra no valor de R$ 78,75 aprovada em junho em uma plataforma de e-commerce.

Já no mês de setembro, foram registradas três movimentações expressivas nos valores de R$ 2.322,00, R$ 981,00 e R$ 428,00, além de uma tentativa frustrada de compra efetuada em um aplicativo de entrega de refeições no valor de processamento noturno.

A vítima informou à polícia que as operações suspeitas ocorreram tanto em território nacional quanto em plataformas do exterior, sem que ele tivesse repassado senhas ou autorizado terceiros.

A instituição financeira responsável pelo cartão foi comunicada sobre as fraudes, adotou as providências de bloqueio e orientou a vítima a formalizar o boletim de ocorrência junto à Polícia Militar.

O caso foi registrado para fundamentar as investigações sobre o crime cibernético e possibilitar o ressarcimento dos valores.