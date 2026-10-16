Motociclista sofre escoriações após colisão com caminhão no centro de Cerejeiras

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado pela Polícia Militar no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor do caminhão trafegava pela Avenida Brasil quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Espírito Santo, o motociclista — que seguia em direção à Avenida das Nações — não conseguiu frear a tempo e colidiu lateralmente contra o veículo maior. Com o impacto da batida, o condutor da moto caiu ao solo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros à vítima no local e a encaminhou ao pronto-socorro Hospital São Lucas.

Após passar por exames médicos e avaliação, foi constatado que o motociclista sofreu apenas escoriações pelo corpo, sem lesões de maior gravidade.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao cruzamento para registrar o fato, constatou que a motocicleta já havia sido retirada do ponto exato do impacto por populares e pelo próprio motorista do caminhão.

A ocorrência foi formalizada para subsidiar os procedimentos legais e administrativos cabíveis, enquanto a equipe policial permaneceu em patrulhamento pela região para garantir a segurança no trânsito local.