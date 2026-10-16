Motorista teria desrespeitado placa de parada obrigatória e provocado colisão entre duas caminhonetes em Vilhena

Uma colisão entre duas caminhonetes deixou uma mulher ferida no cruzamento das avenidas Marques Henrique e Beira Rio, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o acidente ocorreu no momento em que o condutor de uma caminhonete Ram Rampage trafegava pela Avenida Marques Henrique e teria avançado a placa de sinalização de parada obrigatória (“PARE”) existente no cruzamento.

Ao invadir a preferencial, o veículo atingiu em cheio a lateral esquerda de uma Fiat Strada que transitava pela Avenida Beira Rio no sentido à BR-364.

Com o impacto, os dois veículos foram arrastados na pista, resultando em danos de grande monta na parte frontal da Rampage e na lateral da Strada.

A condutora da Fiat Strada permaneceu consciente no interior do automóvel, mas sofreu uma lesão grave no braço direito, com suspeita de fratura.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou o atendimento pré-hospitalar e a encaminhou para o Hospital Regional. O motorista da Rampage não se feriu.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência. Durante a fiscalização, constatou-se que ambos os condutores possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizada e que os veículos não apresentavam pendências administrativas ou criminais.

A Perícia Técnica (Politec) realizou os trabalhos periciais de praxe no local para apurar as dinâmicas do sinistro.

Após a conclusão dos procedimentos, os veículos foram liberados no local aos responsáveis.