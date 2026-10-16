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sexta-feira, 16 de outubro de 2026.

PRF interdita totalmente a BR-364 no km 17 em Vilhena para remoção de blocos de concreto

Bloqueio temporário ocorre no trecho entre o Frigorífico Friboi e o Posto Catarinense; previsão de liberação é de cerca de 40 minutos
Imagem: Internauta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia informou a interdição total de pista na rodovia BR-364, na altura do km 17, no município de Vilhena, em trecho situado próximo ao perímetro urbano, entre o Frigorífico Friboi e o Posto Catarinense.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a paralisação do tráfego teve início às 14h30 desta sexta-feira, 16 de outubro.

A medida emergencial foi adotada para viabilizar a remoção de grandes blocos de concreto que caíram às margens e na pista após um acidente registrado no local na última segunda-feira, 12 de outubro.

Equipes da PRF estão no local orientando os motoristas que trafegam pelo trecho. A previsão inicial informada pela corporação é de que a liberação total da pista ocorra em aproximadamente 40 minutos.

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