PRF interdita totalmente a BR-364 no km 17 em Vilhena para remoção de blocos de concreto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia informou a interdição total de pista na rodovia BR-364, na altura do km 17, no município de Vilhena, em trecho situado próximo ao perímetro urbano, entre o Frigorífico Friboi e o Posto Catarinense.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a paralisação do tráfego teve início às 14h30 desta sexta-feira, 16 de outubro.

A medida emergencial foi adotada para viabilizar a remoção de grandes blocos de concreto que caíram às margens e na pista após um acidente registrado no local na última segunda-feira, 12 de outubro.

Equipes da PRF estão no local orientando os motoristas que trafegam pelo trecho. A previsão inicial informada pela corporação é de que a liberação total da pista ocorra em aproximadamente 40 minutos.