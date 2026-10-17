Carro avança preferencial, colide com ônibus e motorista foge do local em Vilhena; placa do veículo fugitivo foi deixada para trás e possibilitou a identificação

Um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado pela Polícia Militar no início da manhã de sexta-feira, 16 de outubro, no cruzamento da Avenida José do Patrocínio com a Rua Ricardo Franco, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada por volta das 06h para averiguar a colisão.

No local, o motorista do ônibus escolar relatou que trafegava pela Avenida José do Patrocínio em direção ao bairro 5BEC quando um automóvel passeio avançou o cruzamento e atingiu a lateral esquerda do transporte coletivo.

Logo após o impacto, o condutor do carro realizou uma manobra evasiva e fugiu do local sem prestar esclarecimentos ou aguardar a chegada da guarnição policial.

Apesar da fuga, o veículo envolvido foi formalmente identificado devido a fragmentos da estrutura e à própria placa de identificação, que acabaram caindo e permanecendo no asfalto após a colisão. O ônibus escolar sofreu avarias na lateral esquerda, e nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Os policiais militares realizaram patrulhamento e diligências pelas imediações no intuito de localizar o motorista e o automóvel, mas sem êxito até o encerramento do boletim.

A placa recolhida na cena do acidente foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A conduta do motorista ao se afastar do local para fugir à responsabilidade penal ou civil configura crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o caso será apurado pela Polícia Civil.