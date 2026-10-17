Governo de Rondônia oficializa equipe de transição com 22 representantes do governador eleito Marcos Rogério; Lúcio Mosquini será coordenador

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, oficializou a composição da equipe de transição governamental, que contará com 22 representantes indicados pelo governador eleito, Marcos Rogério.

Entre os nomes está o deputado federal Lúcio Mosquini, designado para coordenar os trabalhos do grupo ligado à futura administração estadual.

A nomeação foi formalizada por meio do Decreto nº 32.136, publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 16 de outubro.

Além dos representantes do governador eleito, a equipe contará com 13 integrantes da atual administração estadual, responsáveis por fornecer informações e acompanhar os procedimentos necessários para garantir a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de governo.

A coordenação-geral da equipe vinculada à atual gestão ficará sob responsabilidade de Rute Carvalho Silva Pedrosa, secretária-executiva do Gabinete do Governador.

REPRESENTANTES DO ATUAL GOVERNO

A equipe da atual administração será formada por representantes de órgãos estratégicos do Governo de Rondônia, incluindo Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e Contabilidade Geral do Estado (Coges).

Pela Casa Civil, foram nomeados Elias Rezende de Oliveira, secretário-chefe, e Gilmar Oliveira de Souza, secretário adjunto.

A Casa Militar será representada por Valdemir Carlos de Góes, secretário-chefe, e Alexandre Gonçalves Viana, secretário-subchefe.

Na Procuradoria-Geral do Estado, participarão Thiago Alencar Alves Pereira, procurador-geral, e Brunno Correa Borges, procurador-geral adjunto.

Pela Sepog, integram a equipe Beatriz Basílio Mendes, secretária da pasta, e Jakeline Oliveira Costa Mackerte, secretária adjunta.

A Sefin será representada por Franco Maegaki Ono e Márcio Alves Passos. Já a Contabilidade Geral do Estado terá como integrantes Jurandir Cláudio Dadda e Luana Luiza Gonçalves de Abreu Hey.

CONFIRA OS 22 REPRESENTANTES DO GOVERNADOR ELEITO

A equipe indicada pelo governador eleito Marcos Rogério será coordenada pelo deputado federal Lúcio Mosquini e contará com os seguintes integrantes:

01 – Lúcio Antônio Mosquini – coordenador;

02 – Edemir Monteiro Brasil Neto;

03 – Esdras Simionato Paz;

04 – Marco Aurélio Blaz Vasques;

05 – Silas Rosalino de Queiroz;

06 – André Luiz Ferreira da Silva;

07 – Antônio Carlos Alencar do Nascimento;

08 – Cézar Oliveira de Souza;

09 – Ednaldo Gomes de Paiva Sodré;

10 – Gustavo Nobre de Azevedo;

11 – Rosely Maria Dias Vieira;

12 – Juacy dos Santos Loura Júnior;

13 – José Eduardo Guidi;

14 – Lidiane Tanazildo da Costa;

15 – Ludmila Lucas Tavares;

16 – Marcos Paiva Freitas;

17 – Márcio de Oliveira Bortolotti;

18 – Marcos Antônio Shreder da Silva;

19 – Nair Ortega Rezende dos Santos;

20 +Patrícia Margarida Oliveira Costa;

21 – Valdemar Camata Júnior;

22 – Walter Silvano Gonçalves Oliveira.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Com a publicação do decreto, a equipe de transição fica oficialmente constituída para acompanhar a transferência de informações administrativas, financeiras, orçamentárias e institucionais entre a atual gestão e o governo eleito.

O trabalho deverá permitir que a futura administração tenha acesso a dados sobre contratos, projetos em andamento, situação financeira do Estado e demais informações necessárias para o planejamento das primeiras ações de governo.

A formalização da equipe representa uma etapa importante na preparação para a posse do governador eleito Marcos Rogério, prevista para janeiro de 2027, quando assumirá o comando do Executivo estadual.

A expectativa é que o processo ocorra de maneira organizada, garantindo a continuidade dos serviços essenciais prestados à população de Rondônia.