Homem é preso após ameaçar policial militar de folga e alegar integrar facção criminosa em Chupinguaia

Um homem foi preso pela Polícia Militar no município de Chupinguaia após promover desordem, proferir desacatos, ofensas e fazer graves ameaças contra um policial militar que estava à paisana realizando compras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência teve início nas dependências de um estabelecimento comercial.

O militar, que estava acompanhado da esposa, foi abordado pelo suspeito com ofensas verbais no momento em que passava pelo setor de açougue.

Ao exigir respeito, o policial informou que se retiraria do local para acionar a guarnição e registrar a ocorrência.

Ao sair para a frente do comércio, o militar foi seguido pelo suspeito, que passou a fazer ameaças diretas.

O homem afirmou pertencer a uma facção criminosa e declarou que já havia ateado fogo ao veículo de um policial em data anterior, ameaçando fazer o mesmo e dizendo que o militar seria o próximo a ir para a “vala”.

Em seguida, o indivíduo investiu fisicamente contra o policial, que precisou usar a força para se defender das agressões até a chegada do apoio.

Quando a guarnição de serviço chegou ao local, encontrou o suspeito ainda exaltado e tentando avançar contra o militar de folga, sendo contido por populares.

Diante da recusa em obedecer às ordens e da postura agressiva, os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização e algemas para conter o indivíduo.

O suspeito, que apresentava escoriações e inchaços decorrentes do confronto e da contenção, foi levado ao pronto-socorro local para atendimento médico, contudo recusou a avaliação profissional.

Diante da gravidade dos fatos e da recusa do envolvido em assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.