Som alto além do horário permitido em evento acadêmico mobiliza PM e resulta em apreensão de caminhonete e equipamento em Vilhena

A Polícia Militar Ambiental registrou uma infração por descumprimento de licença ambiental e perturbação do sossego durante a realização de um evento universitário no Parque de Exposições, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição policial foi acionada na manhã de sexta-feira, 16 de outubro, por volta das 06h, após a Central de Operações receber reiteradas reclamações de moradores da região sobre o volume excessivo de aparelhagem sonora.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que uma caminhonete Toyota Hilux, com equipamentos de som instalados na caçamba, permanecia ligada e emitindo ruídos em alto volume.

O responsável pela organização do evento apresentou aos policiais os alvarás de funcionamento e a licença ambiental expedidos para a atividade.

Durante a conferência dos documentos, os agentes verificaram que o horário limite autorizado para a emissão de som e realização do evento era das 22h às 06h.

Contudo, por volta das 06h25, o som automotivo continuava operando normalmente, descumprindo o limite estabelecido no licenciamento.

Diante da irregularidade enquadrada como crime ambiental e contravencional, o organizador da atividade e o proprietário do veículo foram conduzidos à sede da Polícia Militar Ambiental para os procedimentos legais.

No local, foi lavrado o auto de infração correspondente. A caminhonete Hilux e todo o equipamento de som acoplado foram apreendidos e permaneceram no pátio da Polícia Ambiental, à disposição das autoridades judiciárias e ambientais competentes.