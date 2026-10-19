Em Vilhena, ato reúne mais de 200 pessoas em apoio à reeleição de Lula; organizador comenta

Um ato popular em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu mais de 200 pessoas na tarde de sábado (17), na Praça Genival Nunes, em Vilhena.

A manifestação foi organizada pelo Coletivo DiVha, a partir da mobilização de jovens que acompanham as atividades do grupo.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Wesller Nascimento, um dos organizadores, afirmou que a iniciativa surgiu após os participantes acompanharem manifestações realizadas em outras cidades de Rondônia, especialmente em Porto Velho. Segundo ele, o grupo monitorou a repercussão da convocação antes de manter o evento, diante do receio de possíveis ameaças ou agressões.

Wesller relatou que, embora tenham ocorrido provocações e ofensas, os organizadores não identificaram ameaças concretas à integridade física dos participantes. Mesmo nesse cenário, o ato foi mantido e reuniu pessoas que, segundo ele, decidiram superar o medo de se manifestar publicamente.

O organizador ressaltou que a mobilização não foi convocada por um partido político, mas pelo próprio coletivo. Com o lema “Esquerda e direita contra o bolsonarismo”, o encontro buscou reunir pessoas com diferentes posicionamentos políticos em torno da oposição ao movimento bolsonarista.

Durante a manifestação, os participantes discutiram propostas e políticas públicas do governo Lula, com destaque para soberania nacional, fortalecimento das políticas sociais e ampliação dos direitos dos trabalhadores. Para Wesller, a continuidade do atual governo representa a possibilidade de avançar nessas áreas.

O organizador também destacou a presença de jovens, que, segundo ele, são diretamente impactados por políticas públicas relacionadas ao acesso e à permanência no ensino superior, às oportunidades no mercado de trabalho e às perspectivas de aposentadoria.

Além dos discursos, houve tentativas de diálogo com pessoas que passavam pela praça ou acompanhavam a manifestação. De acordo com Wesller, a intenção era apresentar os argumentos favoráveis à reeleição de Lula e conversar tanto com eleitores indecisos quanto com pessoas que ainda não haviam decidido se participariam da votação do segundo turno.

Ao avaliar o encontro, Wesller afirmou que a presença de mais de 200 pessoas demonstrou a disposição de parte da população de Vilhena em participar do debate político, apesar das provocações e dos receios relatados por alguns apoiadores.

“Era sobre a gente. A gente que venceu o medo”, declarou Wesller ao Extra de Rondônia, ao comentar o significado da manifestação.