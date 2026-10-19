Final de semana violento: três pessoas são feridas a tiros em Vilhena

A Polícia Militar de Vilhena registrou dois graves atentados a tiros entre o final da tarde de sábado, 17 de outubro, e a madrugada deste domingo, 18, deixando um saldo de três pessoas feridas na zona urbana do município.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o primeiro caso ocorreu por volta das 16h de sábado na Rua Pernambuco.

A vítima estava acompanhada de familiares na frente de sua residência quando dois suspeitos em uma motocicleta de cor azul se aproximaram vindos da via Perimetral.

O passageiro saltou do veículo com capacete e casaco escuro, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos.

O homem foi atingido por cinco tiros — dois no abdômen, um no tórax e dois na região da axila. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar socorreu a vítima ainda consciente ao Hospital Regional, onde ela precisou passar por cirurgia de emergência.

Aos policiais, o trabalhador declarou que não possui desavenças e desconhece a motivação do ataque. A Perícia Técnica (Politec) realizou levantamentos na cena do crime, e imagens de segurança de estabelecimentos comerciais próximos serão analisadas para auxiliar na identificação dos criminosos.

Já na madrugada de domingo, por volta das 03h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma segunda tentativa de homicídio, ocorrida na Avenida Paraná. De acordo com relatos de testemunhas e de um segurança do local, o profissional realizava a revista pessoal de um frequentador no acesso a um estabelecimento comercial quando um homem armado se aproximou por trás e disparou à queima-roupa no pescoço do cliente.

Durante a confusão decorrente do primeiro tiro, novos disparos foram efetuados, atingindo um segundo homem na região do abdômen. Os atiradores, que chegaram ao local em uma motocicleta vermelha utilizando capacetes e roupas escuras, fugiram logo em seguida em rumo desconhecido.

A primeira vítima ferida no pescoço foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional, onde permaneceu hospitalizada e desacordada. Já a segunda vítima atingida no abdômen foi socorrida por amigos em um veículo particular até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferida ao Hospital Regional para continuidade do tratamento.

A Perícia Técnica esteve no local da segunda ocorrência e recolheu um projétil de arma de fogo para análise.

Ambos os casos foram registrados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e a Polícia Civil investiga se há relação entre os atentados e trabalha para identificar os autores de ambos os crimes.