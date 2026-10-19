Marcos Rogério reúne equipe de transição e orienta diagnóstico para garantir continuidade dos serviços públicos

O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério, realizou nesta segunda-feira (19/10), em Porto Velho, a primeira reunião com sua equipe de transição.

Na abertura, apresentou o corpo técnico, composto por 22 integrantes, e destacou que o trabalho terá como prioridade conhecer a situação do Estado, identificar demandas urgentes e garantir a continuidade dos serviços públicos na mudança de governo.

A coordenação dos trabalhos está a cargo do deputado federal Lúcio Mosquini, indicado por Marcos Rogério pela experiência em gestão pública, formação técnica e capacidade de articulação.

Marcos Rogério afirmou que a transição deve fornecer um diagnóstico que permita tomar decisões com base em fatos e evidências. Entre os pontos de atenção, destacou saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e assistência social.

“Transição é você garantir que medidas sejam adotadas para evitar colapso, evitar descontinuidade, evitar situações que podem ocorrer em razão da inação”, afirmou o governador eleito.

Na saúde, a orientação é identificar as condições necessárias para manter o atendimento à população. Na educação, o trabalho deverá observar a preparação do calendário escolar, a merenda e a estrutura das escolas. Também receberão atenção o funcionamento das forças de segurança, a continuidade dos programas sociais e as condições de acesso às comunidades durante o período de chuvas.

À frente da coordenação, Lúcio Mosquini orientou os integrantes a produzir relatórios objetivos, com informações que ajudem a identificar problemas e apontar providências. O levantamento deverá contemplar a situação financeira e orçamentária, os contratos, o patrimônio público e as necessidades de cada área.

“Nosso trabalho é levantar as informações de cada área, identificar o que exige providências imediatas e consolidar um relatório que dê ao governador segurança para tomar decisões. A transição precisa preparar o início da gestão e garantir a continuidade dos serviços públicos”, destacou Lúcio Mosquini.

Marcos Rogério também agradeceu ao Tribunal de Contas do Estado pela disponibilização de oferecer apoio técnico à equipe, bem como ao governador Marcos Rocha pela disposição de colaborar com os trabalhos.