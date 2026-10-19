Padre morre após cruz cair sobre sua cabeça durante missa

O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu nesse sábado, 17, após ser atingido na cabeça por uma cruz de madeira que se desprendeu da parede de uma igreja em Guayaquil, no Equador.

O acidente ocorreu durante uma missa transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais.

A transmissão registrou o momento em que a estrutura caiu sobre o padre. Em seguida, os fiéis correram para prestar socorro e pedir apoio de ambulâncias.

Apesar da mobilização, a morte de Sánchez Molinari foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Nota de pesar

Na manifestação, a arquidiocese informou que o sacerdote era pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, vinculada à Vigararia Centro, e expressou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da congregação religiosa da qual ele fazia parte.

“Informamos que nosso irmão, P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, que atuava como pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, na Vigararia Centro, partiu para a Casa do Pai, para desfrutar de Sua presença e de Sua glória. A Arquidiocese de Guayaquil une-se em oração pelo descanso eterno de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho à família redentorista, a seus familiares e amigos. Descanse em paz”, diz a nota.

Patricio integrava a CSsR (Congregação do Santíssimo Redentor), conhecida como redentoristas.

A causa da queda da estrutura ainda não foi esclarecida.