PM aborda motorista em ponto suspeito e apreende cocaína no bairro Alto Alegre em Vilhena

Uma ação realizada pela equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o comércio de entorpecentes em Vilhena.

A abordagem ocorreu nas proximidades do Ginásio Geraldão, na Rua 811, localidade apontada pelas forças de segurança como ponto de frequente movimentação de usuários.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais militares intensificavam o patrulhamento tático pela região quando avistaram um veículo Hyundai HB20 de cor branca, registrado no município de Rolim de Moura, parado com as luzes de pisca-alerta ligadas.

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e arremessou um objeto entre os bancos dianteiros.

Diante do comportamento suspeito, a guarnição realizou a abordagem e busca pessoal. Embora nada ilícito tenha sido encontrado nos bolsos do condutor, uma revista minuciosa no interior do automóvel revelou dois aparelhos celulares e 15 invólucros plásticos zip-lock contendo cocaína.

Em conversa com a equipe policial, o condutor confessou que aguardava um comprador no local após fechar a negociação do entorpecente por meio de aplicativo de mensagem.

O homem revelou ainda que guardava mais porções da mesma substância em sua residência, localizada no bairro Residencial Alto dos Parecis.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram, no rack da sala de estar, uma pochete com balança de precisão, diversos sacos plásticos para embalagem, faca, colher e mais três porções de cocaína prontas para venda.

Diante das evidências de tráfico de drogas, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o veículo, a droga e os materiais apreendidos, para a formalização do flagrante.