PM recupera moto furtada, apreende droga e resgata ave silvestre mantida em cativeiro em Vilhena

Uma operação da Polícia Militar realizada no bairro 5º BEC, em Vilhena, resultou na recuperação de uma motocicleta furtada, na apreensão de uma porção de entorpecente e no resgate de um animal silvestre mantido ilegalmente em cativeiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe de Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina pela Avenida Tiradentes quando foi abordada por um morador. O cidadão informou a localização exata de um veículo que havia sido furtado dias antes.

Com a indicação, os policiais se dirigiram até um endereço na Avenida 1º de Maio, no setor central. No local, a guarnição foi recebida por moradores, que autorizaram a entrada no quintal.

Na parte posterior do terreno, escondida nos fundos da residência, os militares encontraram uma motocicleta Honda Pop 100 de cor vermelha. Após consulta ao sistema policial, confirmou-se que o veículo era produto de furto registrado na Delegacia Virtual de Rondônia em 12 de outubro de 2026.

Questionado sobre a procedência da moto, um dos moradores alegou que o veículo teria sido deixado em sua residência, sem o seu consentimento, por um conhecido.

Durante as diligências no interior do imóvel, um dos policiais observou sobre a mesa da cozinha um invólucro plástico contendo uma porção de substância análoga à maconha. O morador assumiu a propriedade da droga, afirmando que seria para consumo próprio.

Ainda durante a ocorrência, enquanto aguardavam o apoio de uma viatura com caçamba para o transporte da motocicleta recuperada, o suspeito confessou espontaneamente que mantinha em sua residência um exemplar de ave silvestre da espécie Brotogeris chiriri (periquito-rico) preso em uma gaiola, sem a devida autorização do IBAMA. O homem relatou que capturou o animal em uma área de mata próxima.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionadas para prestar apoio na ocorrência e adotaram as providências administrativas pertinentes ao crime ambiental, lavrando o auto de infração e o termo de apreensão do pássaro e das gaiolas.

Diante dos flagrantes de receptação, posse de entorpecente e crime ambiental, o suspeito recebeu voz de prisão foi conduzido ileso até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para os trâmites legais.

A motocicleta foi recolhida para ser restituída ao legítimo proprietário.