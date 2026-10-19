Sargento da PM de Rondônia supera lesão e conquista quatro medalhas de ouro no Troféu Brasil Master de Atletismo

O 3º sargento da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), Heráclito Rodrigues Neto, brilhou na edição do Troféu Brasil Master de Atletismo e conquistou quatro medalhas de ouro para o estado.

O militar sagrou-se campeão nas provas de arremesso de peso e nos lançamentos de disco, martelo e martelete.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o atleta possui uma trajetória de mais de 30 anos dedicada ao esporte.

Heráclito acumula marcas de destaque nacional e internacional, sendo recordista estadual no lançamento do martelo, recordista brasileiro master no arremesso de peso e no lançamento do martelete, além de ostentar o recorde sul-americano também no lançamento do martelete.

A sequência de vitórias ganha ainda mais relevância por marcar a superação do esportista, que retornou às pistas após se recuperar de uma lesão grave na região lombar sofrida no final do ano passado. Para viabilizar a participação no torneio, o sargento contou com o apoio do 1º Batalhão da Polícia Militar e de parceiros da iniciativa privada.

O comandante do 1º BPM, tenente-coronel Teixeira, enalteceu o desempenho do militar, destacando-o como um exemplo de disciplina, dedicação e superação que enorgulha a corporação e demonstra a força do esporte rondoniense.

Após os expressivos resultados, o sargento já intensificou os treinos com foco na disputa da VI Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo, programada para o mês de novembro. O militar agora busca novos apoios e patrocínios para representar Rondônia na competição nacional.