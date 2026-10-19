Wiveslando Neiva promete priorizar Cone Sul, dar continuidade ao trabalho do pai e comenta articulações da Mesa Diretora da ALE

O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL) afirmou, em entrevista ao Extra de Rondônia, nesta segunda-feira (19), que o Cone Sul terá atenção especial durante seu mandato, com previsão de concentrar parte significativa das emendas parlamentares na região.

Ele também confirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo pai, o deputado estadual Ezequiel Neiva.

Eleito com 18.610 votos, Wiveslando explicou que o projeto de candidatura começou a ser construído após as eleições de 2022, quando ficou como suplente de deputado federal. O planejamento previa sua disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa (ALE) em 2026, enquanto o pai buscaria uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Segundo Wiveslando, a atuação parlamentar seguirá as parcerias e os compromissos já estabelecidos por Ezequiel Neiva, com a possibilidade de incorporar novas propostas. “O mesmo compromisso, uma nova geração”, resumiu, citando o slogan da campanha.

O deputado eleito destacou que recebeu votos nos 52 municípios de Rondônia, mas quase metade de sua votação veio do Cone Sul. Por isso, pretende priorizar a região na destinação de recursos, sem deixar de atender outras cidades onde também recebeu apoio. “É claro que o Cone Sul é a nossa casa, é o nosso reduto eleitoral. Então, nós iremos concentrar boa parte das nossas emendas lá”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Sobre a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, Wiveslando disse que as conversas já começaram e demonstrou confiança na possibilidade de o PL conquistar a presidência da Casa, considerando a composição da base do governador eleito Marcos Rogério.

Wiveslando confirmou que existem conversas sobre a possibilidade de o pai ocupar um cargo no governo estadual. Ele citou a experiência de Ezequiel Neiva na administração pública, sua atuação como relator do orçamento estadual e o trabalho desenvolvido junto a pequenos produtores rurais. “É uma conversa verdadeira, real e merecida”, declarou, mencionando a área da agricultura como uma das possibilidades. Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual nomeação.

O deputado eleito também afirmou que fará parte da base de apoio a Marcos Rogério na Assembleia Legislativa, com o objetivo de contribuir para a execução das propostas do novo governo.

Ao final da entrevista, agradeceu aos eleitores e garantiu que pretende honrar os 18.610 votos recebidos. “Nós iremos honrar essa confiança e cada voto recebido nas urnas”, destacou.