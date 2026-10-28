Família de Vilhena faz vaquinha solidária para ajudar bebê com cardiopatia congênita internada em São Paulo

A família da pequena Hellena , de Vilhena, está promovendo uma vaquinha solidária para ajudar a custear as despesas dos pais durante o tratamento da bebê, que permanece internada em São Paulo.

A criança nasceu com uma cardiopatia congênita chamada truncus arteriosus e já passou por duas cirurgias, uma no coração e outra no diafragma.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a avó da menina, Luciana Silva de Souza, relatou as dificuldades enfrentadas pela família, que precisou deixar Rondônia para acompanhar o tratamento da criança.

Além da preocupação com a saúde da neta, os familiares enfrentam despesas com hospedagem e transporte para permanecerem próximos dela durante a internação.

Segundo Luciana, a bebê continua hospitalizada e ainda não há previsão de alta. Existe também a possibilidade de Hellena precisar passar por uma nova cirurgia no diafragma, o que aumenta a preocupação dos familiares diante das incertezas sobre a duração do tratamento.

A situação financeira tornou-se outro desafio para os pais. Conforme o relato da avó, depois dos primeiros 15 dias do nascimento da menina, o pai perdeu o direito de permanecer na casa de apoio. Desde então, o casal precisa arcar com os custos de hospedagem e deslocamento, incluindo o transporte por metrô, para acompanhar a filha.

Diante das despesas, a família organizou a campanha “Vaquinha Solidária — Coração Valente Hellena”,

A arrecadação será destinada a ajudar nas despesas da família enquanto Hellena continuar internada em São Paulo. A campanha também busca mobilizar pessoas dispostas a contribuir ou compartilhar a iniciativa para ampliar seu alcance.

Luciana contou que é difícil permanecer em Rondônia enquanto a filha, o genro e a neta enfrentam esse período longe de casa. A família mantém a esperança na recuperação da menina e pede apoio para conseguir permanecer ao lado dela durante o tratamento.

Chave Pix informada no cartaz: 69993406289.

Titular indicado no cartaz: Emily Victoria de Souza Lima.

A campanha reforça que cada contribuição pode ajudar a família a enfrentar os custos da permanência em São Paulo. Enquanto aguardam a evolução do quadro clínico e uma possível previsão de alta, os familiares seguem mobilizados pela recuperação da pequena Hellena.