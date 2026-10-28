Prefeitura justifica “indisponibilidade orçamentária” e anuncia paralisação de atendimentos a crianças com autismo em Cerejeiras

A Prefeitura de Cerejeiras comunicou a paralisação dos atendimentos destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a partir de 31 de outubro de 2026.

A decisão provocou indignação entre familiares e integrantes da comunidade, que têm manifestado insatisfação com a interrupção dos serviços antes do encerramento do ano letivo, previsto para dezembro.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a medida consta no Ofício nº 152/SEMSAU/2026, datado de 28 de outubro e encaminhado à empresa J. H. da Silva Clínica Ltda., responsável pelos atendimentos por meio do Contrato nº 177/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 2559/2025.

No documento, o Fundo Municipal de Saúde informa que os atendimentos deverão ocorrer somente até sexta-feira, 30 de outubro, ficando paralisados posteriormente. A comunicação foi assinada por Elisangela Alves da Silva, secretária adjunta municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA FINANCEIRA

Segundo o ofício, a interrupção considera o encerramento do exercício financeiro de 2026, o período de fechamento das atividades administrativas e financeiras, a indisponibilidade orçamentária e o saldo contratual existente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses fatores impossibilitam a continuidade dos atendimentos após a data estabelecida.

A administração municipal solicitou à empresa responsável que adote as providências necessárias para encerrar os atendimentos até 30 de outubro, observando os procedimentos administrativos previstos no contrato.

COMUNIDADE QUESTIONA A INTERRUPÇÃO

A comunicação provocou revolta na comunidade, especialmente diante do impacto que a suspensão pode representar para crianças com TEA e suas famílias. Entre os questionamentos está o fato de a interrupção ocorrer ainda em outubro, enquanto o calendário escolar segue até dezembro.

Familiares e integrantes da comunidade têm se mobilizado em protesto contra a medida e cobrado esclarecimentos sobre a continuidade dos atendimentos. A principal preocupação é com a interrupção do acompanhamento das crianças antes do término do ano letivo.

>>> LEIA, ABAIXO, O OFÍCIO NA íNTEGRA: