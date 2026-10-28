Trio é flagrado por câmeras de segurança furtando bicicletas elétricas e scooter no centro de Vilhena

Um homem e duas mulheres foram flagrados por circuitos de monitoramento de segurança cometendo o furto de veículos na noite de terça-feira, 27 de outubro, na Avenida Marques Henrique, próximo a uma faculdade no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as imagens registradas por câmeras de segurança e o relato do proprietário apontam que o trio — acompanhado por uma criança — chegou a pé ao local por volta das 21h37.

Nas imagens gravadas, é possível observar a movimentação dos suspeitos no momento em que subtraem duas bicicletas elétricas de cor vermelha e uma scooter prata.

O homem que apossou-se da scooter não conseguiu dar partida no veículo; em seguida, ele montou em uma das bicicletas elétricas e deixou o local empurrando o ciclomotor com os pés e uma das mulheres conduzindo.

A vítima relatou que outros furtos de bicicletas elétricas com o mesmo modus operandi vêm sendo registrados na região.

As gravações do circuito interno registraram toda a dinâmica da ação criminosa e já foram disponibilizadas às autoridades para auxiliar na identificação e localização dos envolvidos.

A população pode colaborar com as investigações repassando qualquer informação que ajude a identificar os suspeitos ou a recuperar os veículos furtados diretamente à polícia, de forma totalmente anônima.

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