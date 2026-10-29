Cabixi sediará II Copa de Karatê Shotokan e etapa do Campeonato Estadual em novembro

O município de Cabixi será sede da II Copa de Karatê Shotokan nos dias 7 e 8 de novembro.

A competição também corresponderá à III etapa do Campeonato Estadual e deve reunir caratecas de várias cidades de Rondônia, como Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e Vilhena.

O evento será realizado na quadra da Escola José de Anchieta e é organizado pelo Projeto Social de Karatê Shotokan Construindo Futuros. A programação tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo e incentivar a prática da modalidade fundada em valores como disciplina, respeito e perseverança.

Esta é a segunda edição em que o município recebe uma etapa do estadual conjuntamente com a copa local. A organização destaca que a realização da competição fortalece o esporte na região do Cone Sul e serve como vitrine para os talentos locais.

INCENTIVO E APOIO COMUNITÁRIO

A manutenção das atividades e a realização do torneio contam com a colaboração de apoiadores locais, voluntários e lideranças políticas da região, incluindo o deputado estadual Luizinho Goebel.

Segundo os organizadores, os recursos e parcerias obtidos auxiliam no custeio da infraestrutura da competição, alimentação dos competidores, logística, divulgação e confecção das medalhas e troféus.

Os instrutores responsáveis pelo projeto social destacam que a iniciativa atua na formação cidadã de crianças e adolescentes, utilizando o esporte para desenvolver a convivência comunitária e a autoestima dos participantes.

A organização convida toda a população de Cabixi e municípios vizinhos para prestigiar as lutas durante os dois dias de torneio.