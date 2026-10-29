Família do Paraná com ligação em Vilhena busca ajuda para comprar medicamento de até R$ 66 mil para tratamento de câncer

Uma família de Querência do Norte, no Paraná, busca ajuda para custear um medicamento necessário ao tratamento de câncer de Gilberto Francisco dos Reis, de 54 anos.

Ele está internado no Hospital do Câncer da Uopeccan, em Umuarama, e enfrenta uma recaída da leucemia mieloide aguda, doença diagnosticada em dezembro de 2025.

A história tem ligação com Vilhena porque uma das filhas de Gilberto mora no município de Rondônia.

A mobilização para arrecadar recursos, no entanto, está sendo conduzida pela outra filha, Naiara Batista dos Reis, que vive no Paraná e conversou com o Extra de Rondônia sobre a situação do pai.

Segundo Naiara, Gilberto iniciou o tratamento em dezembro de 2025 e conseguiu alcançar a remissão da doença em agosto de 2026. Em outubro deste ano, porém, a leucemia voltou, e ele precisou retomar o tratamento.

O paciente está fazendo quimioterapia desde segunda-feira, 26 de outubro. Após concluir essa etapa da internação, deverá utilizar o medicamento Venetoclax 100 mg, que, conforme a família, custa entre R$ 52 mil e R$ 66 mil. O remédio não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), segundo os familiares.

Naiara explica que o pai já foi submetido a diversas sessões de quimioterapia e apresentou complicações relacionadas à toxicidade do tratamento. De acordo com ela, o medicamento é necessário para tentar alcançar uma nova remissão da doença e possibilitar a realização de um transplante de medula óssea, que pode representar uma possibilidade de cura.

A família já recorreu à Justiça para tentar obter o fornecimento do medicamento. No entanto, conforme o relato de Naiara, a demora para uma decisão preocupa os parentes, diante da necessidade de dar continuidade ao tratamento.

Diante da situação, os familiares organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar o valor necessário à compra do remédio. A campanha busca mobilizar pessoas dispostas a contribuir financeiramente e ajudar Gilberto a ter acesso ao tratamento.

As doações podem ser feitas pela internet, por meio do link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-para-transplante-de-medula-ossea-gilberto-francisco-dos-reis