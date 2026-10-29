Previsto para dezembro, novo Fórum de Vilhena abre espaço para instalação de cafeteria

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) prorrogou até o dia 4 de novembro de 2026 o prazo para apresentação de propostas no edital que prevê a concessão de uso de um espaço destinado à instalação de uma cafeteria no novo Fórum de Vilhena, previsto para ser inaugurado em dezembro.

A iniciativa busca selecionar um interessado para explorar os serviços de cafeteria no Fórum Desembargador Clemenceau Pedrosa Marques, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 4545, no bairro Jardim América.

A contratação será realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 181/2026, referente ao Processo Administrativo nº 0014701-28.2026.8.22.8000. O edital estabelece as condições para utilização da área física destinada ao atendimento de servidores, advogados, jurisdicionados e demais pessoas que frequentarem o prédio.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do processo devem consultar o edital atualizado e acompanhar as orientações e eventuais alterações nos canais oficiais de contratação pública do Tribunal de Justiça de Rondônia.

É necessário verificar os requisitos de participação, a documentação exigida e as demais condições estabelecidas no procedimento antes de apresentar a proposta.

Confira os links para acesso às informações: