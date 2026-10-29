PRF inicia Operação Finados com reforço na fiscalização das rodovias federais de Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início, a partir desta sexta-feira, 30 de outubro, à Operação Finados 2026 nas rodovias federais que cortam o estado de Rondônia.

A mobilização ostensiva segue até a próxima segunda-feira (2), período em que é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos em razão do feriado prolongado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação tem como objetivo principal a redução de acidentes e o combate às infrações de trânsito de alto risco.

O policiamento será reforçado prioritariamente no combate às ultrapassagens proibidas em trechos de pista simples, ao excesso de velocidade e à condução sob efeito de álcool.

Para garantir um deslocamento seguro, a PRF orienta os motoristas a realizarem a manutenção preventiva dos veículos antes do embarque, conferindo equipamentos obrigatórios e sistemas de segurança como freios, pneus e iluminação.

Durante a viagem, os condutores devem planejar o horário de partida, respeitar os limites de velocidade das vias, manter distância de segurança do veículo à frente e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos, além de garantir o uso de cadeirinhas e dispositivos de retenção para crianças.

A PRF reforça ainda a importância da atenção total ao trânsito, alertando para que os motoristas jamais utilizem o celular ao volante ou consumam bebidas alcoólicas antes de dirigir.