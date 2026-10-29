Vereadores acionam PM durante fiscalização sobre falta de medicamentos no Hospital Regional em Vilhena

Os vereadores Eliton Costa, Rose Batista e Celso Machado acionaram a Polícia Militar (PM) na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, após serem impedidos de entrar na farmácia do Hospital Regional de Vilhena (agora responsabilidade do governo do estado de Rondônia) durante uma fiscalização para apurar denúncias de falta de medicamentos básicos na unidade.

Segundo os parlamentares, eles receberam diversas reclamações sobre a falta de medicamentos e de itens essenciais para o funcionamento do hospital, atualmente administrado pela Santa Casa de Chavantes.

Durante a visita, os vereadores afirmaram que foram impedidos de acessar o local onde ficam armazenados os medicamentos e insumos. Diante da situação, acionaram a Polícia Militar para registrar a ocorrência e documentar o impedimento à fiscalização.

Através das redes sociais, o vereador Eliton Costa afirmou que o objetivo da visita era verificar as condições de funcionamento da unidade e apurar as reclamações recebidas. “Nosso compromisso é com a população! A saúde precisa de transparência, respeito e responsabilidade. Vamos continuar fiscalizando e buscando respostas para garantir um atendimento digno à nossa população”, declarou.

Eliton também questionou os serviços prestados pela Santa Casa de Chavantes e afirmou que a Prefeitura vem realizando os pagamentos à instituição. Diante disso, os parlamentares cobram esclarecimentos sobre a situação dos medicamentos e o funcionamento do hospital.