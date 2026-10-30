Ataque a tiros deixa dois mortos em residência no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Um duplo homicídio foi registrado pela Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira, 30 de outubro, em uma residência localizada na Rua 102-06, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a dinâmica exata da execução ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Informações preliminares indicam que homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos.

Um homem que fazia uso de cadeira de rodas, e que possivelmente não era o alvo principal do ataque, também acabou atingido e veio a óbito no local.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime e aguarda a chegada da Perícia Técnica (Politec) para a realização dos trabalhos de praxe e coleta de evidências.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, os corpos serão liberados para a Funerária São Matheus para remoção. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do duplo assassinato.

A reportagem acompanha o caso e trará novas informações a qualquer momento.