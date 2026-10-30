Campanha “Eu Ajudo” mobiliza moradores para arrecadar doações para Natal em Vilhena

Moradores se mobilizam em ação solidária de Natal por meio do projeto “Eu Ajudo – Edição Vilhena”, que tem como lema “Solidariedade que Transforma Natais”.

A campanha começou em 27 de outubro e busca arrecadar brinquedos, roupas, alimentos e outros itens para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Um dos articuladores da iniciativa, o advogado Sandro de Melo Vieira, afirmou ao Extra de Rondônia que a campanha reúne pessoas interessadas em contribuir com o Natal de famílias que precisam de apoio, sem vínculo partidário ou discriminação por religião, gênero ou orientação sexual.

Também participam da articulação Gabriela Indianara Bernardi Nunes, conhecida como Indi Nunes; Patrícia Silva de Oliveira, identificada como Oliveira PS; Daniele Belo; Max Leão; e Raphaela de Melo.

A campanha recebe brinquedos para as crianças, roupas em bom estado de conservação e alimentos para auxiliar as famílias beneficiadas. Também poderão ser doados outros itens que contribuam para melhorar as condições de vida de quem precisa.

A organização destaca que a participação é aberta a todos os moradores, independentemente de posicionamento político, religião, cor, raça, gênero ou orientação sexual. A proposta é reunir diferentes segmentos da sociedade em torno de um objetivo comum: ajudar famílias que precisam de apoio no fim do ano.

Os locais para entrega das doações ainda serão anunciados nos perfis da campanha nas redes sociais.