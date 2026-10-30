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sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Criminosos furtam bicicleta elétrica no estacionamento da UPA em Vilhena

Ação de dois suspeitos foi registrada por câmeras de segurança
As imagens foram disponibilizadas às autoridades policiais para auxiliar na identificação dos suspeitos e na recuperação do bem

Câmeras de segurança do estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Avenida Juraci Corrêa Müller, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena, registraram o furto de uma bicicleta elétrica mantida no bicicletário da unidade de saúde.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as imagens do circuito interno de monitoramento mostram um homem usando chapéu cinza, camiseta laranja, bermuda escura e chinelos chegando ao local e observando o movimento por alguns minutos.

Em seguida, um segundo suspeito aproxima-se em uma bicicleta escura, vestindo boné preto, camiseta escura, calça cinza e botinas. Ele posiciona seu veículo no bicicletário e passa a monitorar a movimentação da área juntamente com o comparsa. Momentos depois, o homem de camiseta laranja apossa-se da bicicleta elétrica e foge do local pedalando.

Segundo relatos, diversos furtos com o mesmo modus operandi já foram registrados no estacionamento do estabelecimento de saúde. A Polícia Militar foi acionada assim que a vítima percebeu o desaparecimento do veículo.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e as imagens registradas pelas câmeras foram disponibilizadas às autoridades policiais para auxiliar na identificação dos suspeitos e na recuperação do bem.

>>>Vídeo:

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