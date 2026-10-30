Homem com tornozeleira desligada é preso após arrombar escola municipal e furtar alimentos em Vilhena

Um homem que cumpria pena sob monitoramento eletrônico, foi preso pela Polícia Militar após invadir e arrombar uma instituição de ensino localizada na Avenida Melvin Jones, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Penha Rosendo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de furto em andamento.

Ao chegarem aos fundos do estabelecimento escolar, os policiais avistaram uma das janelas de sala de aula aberta. Diante da suspeita de invasão, a equipe pulou o muro e flagrou o indivíduo no pátio tentando forçar a abertura de outras portas trancadas.

Durante a abordagem e busca pessoal, os militares constataram que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica que se encontrava desligada.

A empresa responsável pelo sistema de monitoramento por câmeras da escola informou que o suspeito já havia sido visualizado tentando subtrair um aparelho de ar-condicionado das salas.

Na vistoria pelo imóvel, constatou-se que as fechaduras das janelas em blindex de uma sala de aula e da cozinha haviam sido arrombadas. No interior da cozinha, os policiais apreenderam uma ferramenta do tipo torquês, utilizada para violar as trincas.

Ao receber voz de prisão, o suspeito demonstrou agitação, tentou fugir e alegou aos policiais que havia invadido o local por estar sendo perseguido devido a dívidas de drogas, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A direção da escola compareceu ao local para acompanhar a averiguação inicial. Posteriormente, após uma inspeção mais minuciosa nas dependências, a responsável pela unidade informou à polícia que constatou o furto consumado de um ventilador de grande porte, além de cerca de 5 kg de queijo e 10 kg de carne que estavam armazenados na cozinha do refeitório.

O homem foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado e reclassificado para furto consumado e qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo.