Homem é detido pela PM após arrancar placa de sinalização em frente a escola em Vilhena

Um homem foi detido pela Polícia Militar na Avenida Melvin Jones, sob a acusação de dano ao patrimônio público, após arrancar uma placa de trânsito instalada nas proximidades de uma instituição de ensino, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a denúncia de que um indivíduo de camisa escura, boné, bermuda e chinelos havia arrancado o equipamento público e se deslocado em direção aos fundos de um estabelecimento comercial próximo.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito com as mesmas características descritas na denúncia. Inicialmente, o homem negou envolvimento no ato.
No entanto, durante varredura nos fundos do comércio, a equipe localizou a placa de sinalização e uma bolsa. Na sequência, uma testemunha que passava pelo local confirmou que o abordado era o responsável por danificar e ocultar a estrutura.
Diante das evidências, o homem confessou ter retirado a placa do local original. Ele alegou aos policiais que não tinha a intenção de furtar o objeto, mas sim de instalá-lo em uma via próxima à sua residência para sinalizar um redutor de velocidade (“quebra-molas”), onde já havia presenciado acidentes de trânsito.
A guarnição recolheu o patrimônio público danificado e conduziu o suspeito à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado e entregue à autoridade policial para as providências legais cabíveis.