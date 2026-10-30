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sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Homem é detido pela PM após arrancar placa de sinalização em frente a escola em Vilhena

Suspeito foi localizado próximo a comércio na Avenida Melvin Jones; ele alegou ter retirado a sinalização para instalá-la perto de sua casa
Foto: Ilustrativa

Um homem foi detido pela Polícia Militar na Avenida Melvin Jones, sob a acusação de dano ao patrimônio público, após arrancar uma placa de trânsito instalada nas proximidades de uma instituição de ensino, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a denúncia de que um indivíduo de camisa escura, boné, bermuda e chinelos havia arrancado o equipamento público e se deslocado em direção aos fundos de um estabelecimento comercial próximo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito com as mesmas características descritas na denúncia. Inicialmente, o homem negou envolvimento no ato.

No entanto, durante varredura nos fundos do comércio, a equipe localizou a placa de sinalização e uma bolsa. Na sequência, uma testemunha que passava pelo local confirmou que o abordado era o responsável por danificar e ocultar a estrutura.

Diante das evidências, o homem confessou ter retirado a placa do local original. Ele alegou aos policiais que não tinha a intenção de furtar o objeto, mas sim de instalá-lo em uma via próxima à sua residência para sinalizar um redutor de velocidade (“quebra-molas”), onde já havia presenciado acidentes de trânsito.

A guarnição recolheu o patrimônio público danificado e conduziu o suspeito à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado e entregue à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

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